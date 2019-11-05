نشرت شرطة تشيلي فيديو مصور تم التقاطه بواسطة كاميرا مثبتة في زي أحد رجال الأمن ويظهر فيه اشتعال النيران في اثنين من قوات مكافحة الشغب عقب تعرضهما لهجوم بقنابل مولوتوف ألقيت عليهم أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد يوم الاثنين.

وأظهرت اللقطات مجموعة من الضباط وهم يرتدون الملابس الواقية ويتجمعون في شكل دائرة، قبل أن يتم استهدافهم بقنابل مولوتوف.

وتسببت إحدى القنابل في اشتعال النيران في عنصرين من قوات مكافحة الشغب. وأظهرت الصور محاولة باقي عناصر قوات الأمن إخماد النيران التي اشتعلت في الشرطيين.

وقالت الشرطة التي نشرت الصور عبر موقع تويتر، إن الضباطين اللذين تعرضا لـ "الهجوم الجبان"، يخضعا للعلاج من حروق شديدة في الوجه في وحدة العناية المركزة.

للمزيد على يورونيوز:

رئيس تشيلي يعلن عن تعديل حكومي واسع على خلفية احتجاجات حاشدة ضد التفاوت الإجتماعي

دعوات إلى اضراب عام في تشيلي رغم إعلان الرئيس عن تدابير اجتماعية

شاهد: تواصل الاحتجاجات في تشيلي ووزير المالية يقول إن الوضع سيؤثر على الإقتصاد