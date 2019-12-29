قتل خمسة على الأقل من قوات الانفصاليين الجنوبيين اليمنيين بانفجار خلال حفل تخرج دفعة عسكرية في مدينة الضالع جنوب اليمن الأحد، حسبما أفادت مصادر اعلامية وأمنية وكالة فرانس برس.

وقوات الحزام الأمني المؤيّدة لانفصال الجنوب اليمني عن شماله، تقاتل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران إلى جانب قوات الحكومة المعترف بها دوليا بمساندة التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.

وقال المسؤول الإعلامي في قوات الحزام الأمني ماجد الشعيبي عبر الهاتف إنّ "هجوما صاروخيا استهدف منصة احتفال في عرض تخرج عسكريين وسط مدينة الضالع ما أدى إلى مقتل خمسة وإصابة 9 بجروح".

واتّهم المتمردين الحوثيين بالوقوف خلف الهجوم.

لكن مسؤولا عسكريا في قوات الحزام الأمني أفاد بأنّ طبيعة الانفجار غير مؤكدة، وأنّ الجهة التي نفّذت الهجوم غير معروفة بعد، متحدّثا عن "مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات".

ولم يعلن الحوثيون عبر وسائل إعلامهم عن مهاجمة العرض العسكري.

ويتمركز المتمردون في منطقة جبلية تبعد نحو 60 كلم شمال الضالع، لكن المدينة الجنوبية شهدت في الماضي هجمات نفّذتها جماعات متطرفة منها تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية.

وتدور الحرب في اليمن منذ 2014 بين المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي إلى جانب الانفصاليين الجنوبيين. وتصاعدت حدّتها في آذار/مارس 2015 مع تدخّل السعودية على رأس التحالف العسكري دعماً للقوات الحكومية.

وتسبّب النزاع بمقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، وبأسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب منظمات إنسانية والامم المتحدة.

وفي آب/أغسطس الماضي، استهدف المتمردون الحوثيون بطائرة مسيّرة وصاروخ بالستي قصير المدى، حفلا استعراضيا وتدريبيا عسكريا في مدينة عدن الجنوبية ما أدى إلى مقتل 36 عسكريا.