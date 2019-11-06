أقر متعاطف مع تنظيم القاعدة بالذنب يوم أمس الثلاثاء بتهمة التخطيط لتفجير يستهدف عرضًا بمناسبة يوم الاستقلال في كليفلاند بولاية أوهايو، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأمريكية.

وأقر ديميتروس ناثانيل بيتس البالغ من العمر 50 عاما والمعروف أيضا باسم عبد الرحيم رفيق، بالذنب أيضا بتهمة توجيه تهديدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته، وفق بيان للوزارة.

وبحسب مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، تنبهت السلطات لبيتس من خلال سلسلة من المنشورات "المقلقة" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التي عبّر فيها عن رغبة بقتل جنود أمريكيين وعائلاتهم.

وقالت وزارة العدل إن بيتس أجرى اتصالات برجل اعتقد أنه عنصر في القاعدة، غير أنه في الواقع كان عميلا متخفيا من "إف بي آي".

وأضافت أنه خلال اجتماع في 2018 ناقشا مخططا لتفجير شاحنة مفخخة خلال عرض في الرابع من تموز/يوليو.

ونُقل عن بيتس قوله "أحاول التفكير بشيء يهزّهم في الرابع من تموز/يوليو" وتساءل "ما الذي يضربهم في الصميم؟".

وأجاب نفسه بالقول "تفجير قنبلة خلال عرض في الرابع تموز/يوليو".

ويتوقع صدور الحكم بحق بيتس في 11 شباط/فبراير 2020، وفق وزارة العدل التي رجحت أن يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.

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