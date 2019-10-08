أفغانستان: مقتل زعيم تنظيم القاعدة عن منطقة جنوب آسيا

قتل زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة الهندية في غارة أمريكية-أفغانية مشتركة الشهر الماضي، وفق ما أكد مسؤولون أفغان اليوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر/تشرين الأول.

وقتل عاصم عمر، الذي تزعم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة الهندية منذ تأسيسه عام 2014، في غارة بتاريخ 23 أيلول/سبتمبر على مجمع لطالبان في منطقة موسى قلعة بولاية هلمند الأفغانية.

وقالت المديرية الوطنية للأمن في أفغانستان، إن عمر مواطن باكستاني فيما قالت بعض التقارير إنه ولد في الهند.

هذا وذكرت مديرية الأمن في تغريدة على تويتر، إن عمر "قتل مع ستة أعضاء آخرين من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة الهندية، معظمهم باكستانيون" في ولاية هلمند جنوب أفغانستان، مضيفة أن عمر كان "ملتحقا" بحركة طالبان.

وجاءت الغارة في إطار عملية ليل 22-23 أيلول/سبتمبر قامت خلالها الولايات المتحدة بتأمين الدعم الجوي.

وقالت السلطات، إنها ستحقق في تقارير ذكرت أن 40 مدنيا، بينهم أطفال، قتلوا في ضربة جوية خلال العملية.

ولفتت مديرية الأمن إلى أن من بين أعضاء القاعدة الستة الذين قتلوا في الغارة رجل يدعى "ريحان" مهمته التواصل مع زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

ورفضت القوات الأمريكية في أفغانستان التعليق.

وبموجب خطة انسحاب تأخر تنفيذها بين الولايات المتحدة وطالبان، وافقت واشنطن على سحب جنود من أفغانستان شرط التزام حركة التمرد بضمانات أمنية وقطع كل صلة لها بتنظيم القاعدة.

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