أكبر ماسة زرقاء تباع الأسبوع المقبل وسط توقعات بسعر خيالي

من المتوقع أن يصل سعر خاتم الألماس ذو اللون الأزرق الداكن الذي تزن ماسته 7.03 قيراط إلى ما يتراوح ما بين 10 إلى 15 مليون دولار خلال جلسة المزاد العلني المقررة الأسبوع المقبل بمدينة جنيف في سويسرا وفق ما أعلنت عنه دار كريستي للمزادات.

وقالت ماري سيسيل سيسامولو المتخصصة في المجوهرات في دار كريستي "إنها المرة الأولى التي يتم فيها تقديم الحجر الأزرق في مزاد، هذا الحجر الكريم يعد أكبر ماسة زرقاء عرضت هذا الموسم".

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وأضافت "لدينا الكثير من الاهتمام بالفعل بهذا الحجر الجميل، لونه رائع وهذا ما يمنحه كل هذا الإهتمام".

وتتكون الماسات ذات الألوان الطبيعية التي تسمى أيضًا بالماسات الفاخرة نتيجة بنية أرضية خاصة تحت ضغط كبير في القشرة الأرض.