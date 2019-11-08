وكالة رسمية: تركيا ستبدأ بترحيل مقاتلي "داعش" السجناء إلى بلادهم الإثنين المقبل

ستبدأ تركيا اعتبارا من الأسبوع المقبل بترحيل جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية الأجانب إلى بلدانهم، وفق ما صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو لوكالة الأناضول الرسمية للأنباء الجمعة.

وقال صويلو "نقول لكم الآن إننا سنقوم بإعادتهم إليكم. سنبدأ ذلك الإثنين" في إشارة إلى عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع قال صويلو إن تركيا تعتقل قرابة 1200 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية الأجانب، وبأنها قبضت على 287 خلال عمليتها الأخيرة في شمال سوريا.

وانتقدت تركيا دولا غربية لرفضها استعادة مواطنيها الذين غادروا للالتحاق بصفوف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، وتجريدها البعض من جنسياتهم.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت تركيا ستتمكن من إعادة الذين جردوا من جنسياتهم.

ورغم أنّه بموجب اتفاقية نيويورك لعام 1961، فإنه من غير القانوني ترك شخص بدون جنسية، إلا أن العديد من الدول، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا، لم تصادق عليها، وقد أثارت حالات وقعت أخيراً معارك قانونية طويلة.

وجردت بريطانيا أكثر من 200 شخص من جنسيتهم بشبهة الانضمام لجماعات جهادية في الخارج.

وأثارت قضايا بارزة مثل قضيتي الشابة البريطانية شميمة بيغوم وجاك ليتس، إجراءات قضائية مطولة ونقاشا سياسيا حادا في بريطانيا.

إقرأ أيضاً:

من هو الملياردير الأمريكي الذي ينوي مواجهة ترامب في الانتخابات الرئاسية؟

الأمم المتحدة: الأردن وتركيا والإمارات انتهكت حظر الأسلحة المفروض على ليبيا