الجهادي الأمريكي العالق بين تركيا واليونان سيعاد إلى الولايات المتحدة

ذكرت وزارة الداخلية التركية الخميس أن الأمريكي الذي يشتبه بأنه جهادي علق لأيام على الحدود بين تركيا واليونان، سيعاد إلى الولايات المتحدة عقب محادثات مع واشنطن.

واعتقل الجهادي الأمريكي الذي قيل ان إسمه محمد درويش، وهو أميركي من اصل أردني، في سوريا للاشتباه بعلاقته بتنظيم الدولة الإسلامية، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وقالت السلطات التركية إن واشنطن رفضت في البداية إستقباله، وأنه إختار ترحيله إلى اليونان التي رفضت السماح له بالدخول.

وهو عالق منذ ذلك الحين في منطقة بين الحدود غير تابعة لأي جهة قرب محافظة أدرنة في شمال شرق تركيا.

وقالت الوكالة أن حرس الحدود التركي قدم له الطعام وسمح له بالنوم في سيارة ليلاً.

إلا أن الأناضول نقلت عن وزارة الداخلية الخميس قولها إنه "تم البدء بالإجراءات اللازمة لإرسال المقاتل الإرهابي الأجنبي إلى الولايات المتحدة التي تعهدت باستعادته".

وإنتقدت تركيا الدول الغربية بسبب رفضها إستقبال عناصر تنظيم الدولة الإسلامية المعتقلين في أراضيها، وأعلنت مؤخراً عن جهودها لترحيل الجهاديين إلى دولهم الأصلية.

وجاء ذلك بعد الانتقادات لعملية تركيا الشهر الماضي ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا، والتي إشتكت الحكومات الغربية من أنها ستقوّض جهود مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.

والأسبوع الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن في قبضة بلاده 1200 جهادي أجنبي من تنظيم الدولة الإسلامية وأنها احتجزت 287 خلال عمليتها العسكرية الأخيرة في سوريا.

وأفادت صحيفة "حرييت" الأربعاء أنه يتم الإعداد لترحيل 959 مشتبهًا بهم.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة "دي اتش ايه" أنه تم نقل ستة جهاديين ألمان، أربعة منهم نساء، على متن طائرة غادرت الخميس من إسطنبول إلى برلين.

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