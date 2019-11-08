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الولايات المتحدة الأمريكية

وفاة أميركي بعد سقوطه في نفق للحمم البركانية في حديقة بيته

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بقلم:  يورونيوز 
نفق بركاني في هاواي
نفق بركاني في هاواي -
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Eli Duke
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توفي رجل في ولاية هاواي الأميركية بعد سقوطه في نفق للحمم البركانية (نفق تشكله الانفجارات البركانية) في حديقة بيته، بينما كان يقلم الشجيرات في الحديقة.

ورجحت الشرطة أن يكون الرجل البالغ من العمر 71 عاماً سقط في نفق يبلغ عمقه 7 أمتار تقريباً. وعثرت الشرطة عليه، يوم الإثنين الفائت، بعد أن أبلغ أصدقاؤه أنهم لم يسمعوا منه أخباراً منذ أيام.

وأوضح الرائد روبرت فاغنر من شرطة هاواي أن عرض النفق الذي سقط فيه يبلغ نحو ستين سنتمتراً.

يجدر بالذكر أن أنفاق الحمم البركانية تتشكل عندما تبرد الحمم وتتصلب الطبقة العليا منها، وعندما تتدفق الحمم البركانية وتصب في المحيط، تترك وراءها أنفاق تشبه المتاهة - بعضها يصل طوله إلى 40 ميلا.

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