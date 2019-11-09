لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

البرازيل

الرئيس البرازيلي يدعو مواطنيه إلى عدم الاكتراث بلولا "الحقير"

 محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو
الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو -
حقوق النشر
REUTERS/Ueslei Marcelino
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

دعا الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو السبت مواطنيه "المحبين للحرية" إلى عدم الاكتراث ب"الحقير" لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، الرئيس اليساري الأسبق الذي خرج مساء الجمعة من السجن.

وفي أول تعليق له على الإفراج عن لولا الذي أدان الحكومة البرازيلية الحالية فور إطلاق سراحه، قال بولسونارو عبر تويتر إنّ لولا "حر موقتاً، ولكنه مدان".

وحكم على لولا في قضية فساد، ولكنّه خرج الجمعة من السجن بعد تمضيته 19 شهراً داخله، وذلك بفضل قرار صدر عن المحكمة العليا شمل 5 آلاف سجين.

وقال الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف عبر تويتر، "إننا نمثل غالبية، نحن محبي الحرية والخير. لا يمكننا ارتكاب أخطاء"، مضيفاً أنّه "حين يفقد الجنود قيادتهم ووجهتهم، فإنّهم يطلقون النار في كل اتجاه، بما ذلك على اصدقائهم".

وكان لولا تعهد فور خروجه من السجن "بمواصلة النضال من أجل البرازيليين". وقال إنّ "الشعب يفترسه الجوع والبطالة ويعمل لدى (شركة سيارات الأجرة) أوبر أو في توصيل البيتزا".

ويتوقع أن يصل الزعيم التاريخي لليسار البرازيلي السبت إلى معقله قرب ساوباولو (جنوب-شرق).