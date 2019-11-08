المحكمة العليا في البرازيل تقرر الإفراج عن الرئيس السابق لولا دا سيلفا

اجاز قاض برازيلي الجمعة خروج الرئيس الاسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا من السجن في ضوء قرار اتخذته المحكمة العليا الخميس.

ووقد أفرج عن لولا دا سيلفا (74 عاما) بعد اكثر من عام ونصف عام على سجنه في كوريتيبا (جنوب) بتهمة الفساد.

واوضح القاضي في امر الافراج انه لم يعد "هناك اي اساس لتنفيذ العقوبة" بسبب قرار المحكمة العليا وضع حد لاجتهاد قضائي يتيح السجن مع صدور أول حكم امام الاستئناف، حتى لو لم يتم استنفاد كل الطعون.

واعتقل لولا في نيسان/ابريل 2018، وينفذ عقوبة بالسجن ثمانية اعوام وعشرة اشهر بتهمة الفساد، ويصر على براءته.