شاهد: مياه الأمطار تغرق بريطانيا والفيضانات تجتاح مساحات واسعة فيها

هطلت أمطار غزيرة على مناطق شمال ووسط بريطانيا، وتسببت بفيضان أنهار وأجبرت السلطات على عمليات إجلاء إضافة لعرقلة السفر.

ووصلت ارتفاع المياه إلى مستويات قياسية، وكان مصدر القلق الأكبر، المنازل في ست مناطق حول نهر دون بالقرب من مدينة دونكاستر حيث بلغ منسوب المياه إلى مستويات خطيرة.

وصورت طائرات مروحية حجم الفيضانات في وركسوب وبالقرب من دونكاستر، التي غمرت المنازل والطرق والسكك الحديدية.

وقالت الشرطة يوم الجمعة إنه عثر على جثة امرأة بالقرب من امتداد نهر ديروينت بالقرب من بلدة دارلي ديل في ديربيشاير.

يجدر بالذكر أن كان هناك أكثر من 150 تنبيها في مناطق مختلفة من المملكة المتحدة حذرت وكالة البيئة من أن الفيضانات كانت متوقعة.

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