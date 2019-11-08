إيطاليا أول بلد في العالم يجعل دروسَ تغير المناخ إلزامية في المدارس

أعلن وزير التعليم الإيطالي لورنزو فيورامونتي أن بلاده ستكون سبّاقة بجعلها دروسَ تغير المناخ إلزاميةً في المدارس، اعتباراً من السنة الدراسية القادمة التي تبدأ في شهر أيلول/سبتمر، موضحاً أن المناهج ستتضم سنوياً 33 ساعة دراسية مخصصة لتغيير المناخ والتنمية المستدامة.

وقال الوزير فيورامونتي في تصريحات له: أريد أن أجعل نظام التعليم في إيطاليا يحوز على قصب السبق بين الأنظمة التعليمية في العالم الذي يضمّن المناهج الدراسية مادة "البيئة والمجتمع".

فيورامونتي، البالغ من العمر 42 عامًا، هو أستاذ سابق في الاقتصاد السياسي بجامعة بريتوريا بجنوب إفريقيا، وتم انتخابه لعضوية البرلمان الإيطالي في شهر آذار/مارس العام الماضي عن حركة خمس نجوم الشعبية وتم ترقيته وزيراً في شهر أيلول/سبتمبر الماضي بعد أن دخل حزبه في ائتلاف مع حزب يسار الوسط الديمقراطي.

ودعا فيورامونتي إلى فرض ضرائب جديدة على تذاكر الطائرات وعلى أرباح عمليات التنقيب عن النفط لزيادة الأموال المخصصة للسياسات التعليمية والبيئية.

وفي شهر أيلول/سبتمبر، شجع فيورامونتي طلاب المدارس على المشاركة في المظاهرات التي شهدتها غالبية مدن العالم للضغط على قادة العالم من أجل اتخاذا إجراءات أكثر فعالية في حماية المناخ.

وتريد إيطاليا أن تلعب دورا رياديا في الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، على حد تعبير رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، الذي جدد دعوة حكومته إلى اعتماد حوافز ضد انبعاث الغازات الملوثة، في ميزانية العام المقبل 2020.