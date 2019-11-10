جورجيا: توقيف 25 شخصاً في اشتباكات مع مناهضي عرض فيلم عن المثلية

ألقت الشرطة الجورجية القبض على ما لا يقل عن 25 شخصاً من المحتجين على عرض فيلم عن المثليين الجنسيين.

واشتبك يمينيون مناهضون لعرض الفيلم مع قوات الأمن أمام دار عرض فيلم "ثم رقصنا" الذي يتناول قصة حياة راقص باليه يقع في غرام راقص آخر.

وأدانت الكنيسة الأرثوذكسية في جورجيا الفيلم ووصفته بالخطيئة التي تسعى إلى التقليل من شأن القيم المسيحية.

وحاول المئات من المتظاهرين قطع الطريق المؤدي إلى دار عرض الفيلم، وهتفوا "تحيا جورجيا" و"عار" أثناء حملهم للصلبان واللافتات المناهضة للمثلية الجنسية.

وقال أحدهم: "هذا ليس مجرد فيلم. إنه يمثل إهانة لمعتقداتنا وتقاليدنا وكل ما هو مقدس بالنسبة لنا".

واشتكى مريدو الفيلم من تعرضهم للعنف على يد المحتجين فقال أحدهم: "ليس من الطبيعي أن يتواجد الكثير من رجال الشرطة لينقذوني أنا وأصدقائي من أناس يعتقدون أنني لا يجب أن أشاهد فيلماً".

وتم عرض "ثم رقصنا" في مهرجان كان السينمائي الماضي كما فاز بعدة جوائز دولية وهو من إخراج المخرج السويدي الجنسية الجورجي الأصل ليفان أكين.

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