عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

فرنسا

قناة "يورونيوز جورجيا" الإعلامية تبدأ بثها الرسمي

محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
"يورونيوز جورجيا" تبدأ بثها الرسمي
"يورونيوز جورجيا" تبدأ بثها الرسمي   -   حقوق النشر  Euronews
حجم النص Aa Aa

انطلقت "يورونيوز جورجيا" الوسيلة الإعلامية الجديدة الموجهة إلى الجمهور الناطق باللغة الجورجية في بثها الرسمي يوم الأربعاء 16 سبتمبر - أيلول.

وستقدم القناة لجمهورها الأخبار المحلية والإقليمية والدولية.

وعلى غرار يورونيوز بلغاتها المختلفة، تهدف مهمة يورونيوز جورجيا إلى تمكين جمهورها من تشكيل آرائهم الخاصة، وإتاحة آراء متنوعة لجمهورها من خلال صحافة موضوعية، فيورونيوز جورجيا تعبر عن "كل الآراء".

وأطلقت يورونيوز مؤخرا خدمة "يورونيوز ألبانيا" الإعلامية أيضا، ومن المقرر أن يتم إطلاق "يورونيوز صربيا" بحلول نهاية العام.

viber