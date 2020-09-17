قناة "يورونيوز جورجيا" الإعلامية تبدأ بثها الرسمي

انطلقت "يورونيوز جورجيا" الوسيلة الإعلامية الجديدة الموجهة إلى الجمهور الناطق باللغة الجورجية في بثها الرسمي يوم الأربعاء 16 سبتمبر - أيلول.

وستقدم القناة لجمهورها الأخبار المحلية والإقليمية والدولية.

وعلى غرار يورونيوز بلغاتها المختلفة، تهدف مهمة يورونيوز جورجيا إلى تمكين جمهورها من تشكيل آرائهم الخاصة، وإتاحة آراء متنوعة لجمهورها من خلال صحافة موضوعية، فيورونيوز جورجيا تعبر عن "كل الآراء".

وأطلقت يورونيوز مؤخرا خدمة "يورونيوز ألبانيا" الإعلامية أيضا، ومن المقرر أن يتم إطلاق "يورونيوز صربيا" بحلول نهاية العام.