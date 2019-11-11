مبيعات قياسية لشركة "علي بابا" بمناسبة "يوم العزاب"

في مناسبة بلغت مبيعات شركة التجزئة الصينية علي بابا هذا الاثنين 23 مليار دولار، وذلك خلال مهرجانها السنوي للتسوق الذي يُطلق عليه اسم "يوم العزاب". وأشارت الشركة إلى أن نسبة مبيعاتها قفزت إلى 25 في المائة أثناء الساعات التسع الأولى من انطلاق المبيعات.

ورجّح عدد من المحللين أن يكون نمو مبيعات إجمالي "يوم العزاب"، الذي يستمر لمدة 24 ساعة لهذا العام أقل من مبيعات العام الماضي، في الوقت الذي يتجّه فيه النمو الاقتصادي في الصين نحو مستوى تاريخي منخفض.

وأصبح "يوم العزّاب" مقياسا لمعنويات المستهلك الصيني، إذ يمثل مناسبة ترويجية لمجموعة علي بابا القابضة، التي تعتزم بيع ما قيمته 15 مليار دولار من أسهمها في هونغ كونغ. وقد أنفقت "علي بابا" المدرجة في البورصة الأمريكية الكثير لتنويع أنشطتها، إلا أنها لا تزال تجني أكثر من أربعة أخماس إيراداتها من التجارة الإلكترونية.

وتسعى "علي بابا" منذ العام 2009 إلى الترويج لـ "يوم العزاب" كيوم مخصص للتسوق على غرار "الجمعة السوداء" أو "اثنين الإنترنت" في بعض الدول الغربية، وهو ما يفسر نموّ "يوم العزاب" ليصبح أحد أكبر أحداث المبيعات عبر الإنترنت في العالم.

وسجلت مبيعات "علي بابا" على الإنترنت العام الماضي أرباحا بقيمة 30 مليار دولار على مختلف منصّاتها في "يوم العزاب"، وهو رقم أكبر بكثير من ذلك الذي سجّله يوم "اثنين الإنترنت"، الذي سجل مبيعات بقيمة 7.9 مليار دولار. وحسب الشركة، فقد شاركت أكثر من 22 ألف علامة تجارية من الخارج من 200 دولة ومنطقة في سلسلة التسوق لهذا العام في الصين.

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