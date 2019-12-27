تعرف على 10 أعلى شركات من حيث القيمة السوقية

جاءت "أرامكو" السعودية على رأس الشركات الأعلى قيمة من حيث القيمة السوقية في العالم لتكون بذلك أكبر شركة مدرجة عالميا لتتجاوز قيمتها السوقية 1702 مليار يورو متقدمة على شركة "آبل" الأمريكية لتكنولوجيا الهواتف والحواسيب، التي حلّت في المركز الثاني مسجلة قيمة سوقية بـ 1119 مليار يورو.

وحلّت "مايكروسوفت" المختصة في برامج التشغيل كـ "ويندورز" و"أوفس" في المركز الثالث في قائمة كبرى الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية بـ 1068 مليار يورو.

أما "ألفابت" فجاءت في المركز الرابع. وتعتبر "ألفابت" الشركة الأم لمحرك البحث "غوغل" و"يوتيوب" والمتصفح "كروم" وبرنامج التشغيل لهواتف الأندرويد والبريد الإلكتروني "جي ميل". وتبلغ القيمة السوقية لـ "ألفابت" 841 مليار يورو، متقدمة على "أمازون"، موقع التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية الذي سجل قيمة سوقية بـ 799 مليار يورو. ولا تزال "أمازون" أكبر متاجر التجزئة القائمة على الإنترنت في العالم من حيث إجمالي المبيعات والقيمة السوقية.

أما المركز السادس فكان من نصيب شركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، والتي تبلغ قيمتها السوقية 529 مليار يورو. ونجد في المركز السابع شركة "علي بابا" القابضة المحدودة، وهي شركة تجارة إلكترونية متنوعة على الإنترنت مقرها في الصين. وبلغت قيمتها السوقية 507 مليار يورو. وفي المركز الثامن جاءت مجموعة "بيركشير هاثاواي" القابضة والتي تدير عدة شركات فرعية وتصل قيمتها السوقية إلى 495 مليار يورو.

وجاءت في المركز التاسع شركة "تنسنت" الصينية، التي تعد الشركة الأكبر حجما في العالم في سوق الألعاب الإلكترونية الخاصة بالهواتف الذكية والأجهزة المحمولة. وتبلغ قيمة "تينسنت" السوقية 414 مليار يورو. أما مصرف "جي بي مورغان تشايس" فحلّ في المركز العاشر بقيمة سوقية ناهزت 387 مليار يورو. ويعتبر "جي بي مورغان تشايس"، وهو مصرف أمريكي متعدد الجنسيات للخدمات المالية، المصرف الأكبر في الولايات المتحدة.