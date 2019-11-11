عثر على مدير أبرز منظمة داعمة للخوذ البيضاء، الدفاع المدني العامل في مناطق المعارضة في سوريا، ميتاً الإثنين في اسطنبول، وفق ما أكد مكتبه.

ولم تعرف على الفور أسباب وفاة جايمس لومسوريه ذي الجنسية البريطانية، فيما رفض مكتبه إعطاء أي تعليق.

وبحسب معلومات نشرت في الصحافة، فقد عثر عليه ميتاً باكراً الإثنين عند أسفل العمارة حيث يقطن، وتبيّن وجود كسور في رجليه وفي الرأس.

وأكد مكتب والي اسطنبول وفاة لومسوريه، مشيراً إلى فتح تحقيق لتحديد الأسباب.

وأعربت الخوذ البيضاء على حسابها في تويتر عن "الحزن والأسى" لوفاة لومسوريه، لافتة إلى أنّ "جهوده الإنسانية (...) سيتذكرها السوريون دائماً".

وكان لومسوريه الضابط السابق في الجيش البريطاني، يدير منظمة "مايداي رسكيو" غير الربحية، التي تنسق التبرعات الممنوحة إلى الخوذ البيضاء ولديها مكاتب في اسطنبول وفي هولندا.

وفي 22 تشرين الأول/اكتوبر، وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مساعدة بقيمة 4,5 مليون دولار للخوذ البيضاء.

ويتهم النظام السوري وحليفه الروسي الخوذ البيضاء التي تضم مسعفين متطوعين يعملون ضمن المناطق التي تتعرض للقصف، بدعم الفصائل المعارضة والمقاتلة في المناطق حيث يعملون.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت على حسابها في موقع تويتر، أنّ لومسوريه "العميل السابق في جهاز +ام. آي. 6+ (الاستخبارات البريطانية) لديه علاقات مع مجموعات إرهابية".

وحصد فيلم عن الخوذ البيضاء جائزة الأوسكار عام 2017 عن فئة أفضل فيلم وثائقي قصير.

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