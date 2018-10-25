تمكنت فرق الدفاع المدني في مناطق تسيطر عليها المعارضة السورية من إنقاذ طفلة صغيرة، من بين حطام هائل لأحد المبانى التي دمرها قصف عنيف شنه الجيش السوري.
"الخوذ البيضاء" تنقذ طفلة عمرها 5 سنوات من تحت حطام بناء دمرته قوات الأسد
"الخوذ البيضاء" تنقذ طفلة عمرها 5 سنوات من تحت حطام بناء دمرته قوات الأسد
وقالت جماعة الدفاع المدني المعروفة باسم "الخوذ البيضاء" إنها أنقذت طفلة من وسط حطام بناية مدمرة" في كفر حمرة شمالي حلب، عقب ضربات جوية على القرية.
وتظهر لقطات فيديو نشرتها المجموعة على مواقع التواصل الإجتماعي الأربعاء ما يُعتقد أنهم رجال إنقاذ يعملون في ساعة متأخرة من الليل، ويزيلون الحطام بحثاً عن الطفلة المحاصرة التي قيل إنها تبلغ من العمر خمس سنوات.
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وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس إن القوات الحكومية نفذت قصفاً مكثفاً على بلدة كفر حمرة وهي منطقة منزوعة السلاح. كما استهدف القصف مناطق في بلدة المنصورة بريف حلب الغربي.
ووذكر أن "قوات النظام فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في بلدتي معارة الأرتيق وكفرحمرة بغرب وشمال غرب مدينة حلب، بالتزامن مع قصفها بعدة قذائف هاون لمناطق في قرية الشيخ عقيل في الريف ذاته".
ووصف المرصد القصف بأنه الأعنف على الإطلاق، منذ التوصل في سوتشي لاتفاق هدنة بين الرئيسين الروسي والتركي على مناطق منزوعة السلاح الثقيل.