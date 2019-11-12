اليمين المتطرف في فرنسا يدعو الى "رفض نهائي" لطلب تركيا الإنضمام الى الإتحاد الأوروبي

دعا مسؤول في اليمين الفرنسي المتطرف الثلاثاء الاتحاد الأوروبي الى إعلان "رفض حازم ونهائي" لطلب تركيا الانضمام الى هذا التكتل. وقال جوردان بارديلا نائب رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في تصريح للقناة الفرنسية الثانية "إن الابتزاز الذي يمارسه السلطان الإسلامي إردوغان لم يعد يحتمل، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يوجه رفضا حازما ونهائيا الى طلب تركيا الانضمام الى الاتحاد الأوروبي، والتوقف عن دفع الملايين والمليارات الى تركيا سنويا" في إطار الآليات التي تسبق الانضمام، وضبط تدفق المهاجرين واللاجئين الى أوروبا.

وأكد بارديلا أنه "يعارض استعادة مقاتلي داعش (...) ويؤيد إقرار عقوبة السجن المؤبد الفعلي للمدانين بالإرهاب في حال كان لا بد من محاكمتهم في فرنسا".

هذا وكانت تركيا قد باشرت الإثنين إجراءات إعادة عناصر أجانب في تنظيم الدولة الاسلامية تحتجزهم، فطردت بالفعل ثلاثة، وأعلنت عزمها على طرد 22 آخرين قريبا خاصة من الفرنسيين والألمان.

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وحرصت وزارة الخارجية الفرنسية على التذكير الثلاثاء أن تركيا سبق وأن طردت مقاتلين مع عائلاتهم الى فرنسا، حيث كانوا يعتقلون فور نزولهم من الطائرة. وأوضحت الوزارة أن إعادة المقاتلين تتم بناء على اتفاق بهذا الصدد تم التفاوض عليه في العام 2014 من طرف وزير الداخلية في تلك الفترة برنار كازنوف، واعتبرت أن هذا الاتفاق "ينفذ حاليا من دون عقبات".