تركيا تختبر منظومة دفاع صاروخية روسية

بدأت تركيا اختبار منظومة الدفاع الصاروخي الروسية، الاثنين وفق وسائل إعلام محلية، رغم تحذيرات متكررة من الولايات المتحدة من أن ذلك قد يؤدي إلى عقوبات.

وحلقت طائرات، بينها مقاتلات إف-16، فوق قاعدة مرتد الجوية بمحافظة أنقرة لاختبار المنظومة التي تم شراؤها مؤخرا وتدريب مشغلين أتراك، وفق وكالة الأنباء ديميرورين.

وقوبل شراء تركيا منظومة إس-400 في تموز/يوليو باستياء لدى حلفائها في حلف شمال الأطلسي.

وتقول الولايات المتحدة إنها تخشى خرق معلومات تكنولوجية حساسة في حال استخدام المنظومة مع معدات غربية مثل مقاتلة إف-35 الجديدة.

وطلبت تركيا مئة طائرة طراز "إف-35" واستثمرت صناعاتها الدفاعية مبالغ طائلة في مشروع تطويرها، حتى استبعادها من البرنامج بسبب شراء إس-400.

امتنعت الولايات المتحدة، وحتى الآن على ما يبدو عن فرض عقوبات على تركيا بسبب شراء المنظومة. وقال مسؤولون إنها يمكن أن تتجنب العقوبات في حال عدم استخدام المنظومة، رغم رفض تركيا هذا الاحتمال.

وأصر رجب طيب إردوغان، الرئيس التركي في وقت سابق هذا الشهر على أن أنقرة لن تتخلى عن منظومة صواريخ "إس-400" الدفاعية الروسية لشراء صواريخ "باتريوت" الأمريكية.

وقال إردوغان لصحافيين أتراك كانوا على متن طائرته بعدما أجرى محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب "من غير الممكن التخلي عن صواريخ إس-400 من أجل (منظومة) باتريوت في هذه المرحلة" من العلاقات مع روسيا.

وتم إيصال المنظومة الروسية إلى قاعدة جوية في أنقرة هذا الصيف.

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