13 قتيلاً على الأقل في حادث حافلة في سلوفاكيا

تسبب وقوع حادث بين شاحنة وحافلة نقل في سلوفاكيا هذا الأربعاء بمقتل ثلاثة عشر شخصاً على الأقل بحسب ما ذكرته خدمات الإطفاء والإنقاذ السلوفاكية.

ووقع الحادث على إحدى الطرق السريعة، بالقرب من مدينة نيترا الواقعة على بعد تسعين كيلومتراً إلى شرق العاصمة براتيسلافا. وقال متحدث باسم خدمات الإطفاء والإنقاذ إن ثمة أكثر من عشرين جريحاً، بعضهم في حالة خطيرة، وهو ما قد يرجح من ارتفاع حصيلة القتلى.

وقالت الشرطة إن بعض المسافرين لا يزالون عالقين في الحافلة وأعمال إنقاذهم مستمرة. ولم تدل الشرطة بأية معلومات إضافية عن سبب الحادث أو اسم الشركة المشغلة لحافلة النقل.

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