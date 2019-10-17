مقتل 35 معتمرا بعد اصطدام حافلة تقلهم بآلية ثقيلة في المدينة المنورة

قتل 35 شخصا يحملون جنسيات عربية وآسيوية بعد اصطدام حافلة كانت تقلهم بجرافة في منطقة المدينة المنورة في السعودية، بحسب ما أوردت وسائل اعلام سعودية الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن شرطة منطقة المدينة المنورة أن "حادث اصطدام حافلة خاصة مُستأجرة تنقل 39 شخصاً من المقيمين بالمملكة من جنسيات آسيوية وعربية بمعدة ثقيلة (شيول)" وقع في "مركز الأكحل بمنطقة المدينة المنورة" بغرب المملكة.

وأضافت الوكالة أنه "نتج عن ذلك وفاة 35 وإصابة أربعة من ركابها ونقلهم إلى مستشفى الحمنة"، موضحة أن "الجهات المختصة باشرت التحقيق" في الحادث.

وذكرت وسائل اعلام سعودية أن الحافلة كانت تقل معتمرين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة التي تبعد حوالى 400 كيلومتر شمال شرق.

ونشرت وسائل اعلام سعودية صورا للحافلة التي احترقت.

وتدر السياحة الدينية من حج وعُمرة مليارات الدولارات سنويا على المملكة الغنية بالنفط التي تسعى إلى تنويع اقتصادها الذي يعتمد على الذهب الأسود عبر التركيز خصوصا على السياحة الدينية.