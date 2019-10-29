شاهد: حافلة تنزلق إلى حفرة تصريف في بنسلفانيا الأمريكية

انزلقت حافلة ركاب في بيتسبيرغ في ولاية بنسلفانيا الأمريكية في حفرة تصريف الاثنين 28 تشرين الأول/ أكتوبر.

وبحسب صور ومقاطع فيديو التقطها شهود عيان، كان شخصان على متن الحافلة وقت الحادثة عندما سقط الجزء الخلفي من المركبة في المجرى، وهما السائق وراكب آخر.

وعولج الراكب من إصابة طفيفة وفقاً للإعلام المحلي.

وقالت سلطة النقل التي تتبع لها الحافلة في تغريدة على تويتر إن أحداً لم يصب بجروح خطيرة، وأنه سيتم إحضار رافعة لرفع الحافلة وستسغرق العملية عدة ساعات قبل أن يتم رفعها من الحفرة، كما أضافت أنه من المرجح أن تبقى التحويلات المرورية في المنطقة لبقية اليوم.

لتعود وتضيف في تغريدة لاحقة أنه تم إرسال رافعتين للموقع وأن الحركة المرورية ستتأثر لمدة تتراوح بين 8 إلى 10 ساعات حيث سيتم إغلاق بعض أجزاء المنطقة التي وقعت فيها الحادثة.

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