هولندا تخفّض الحد الأقصى للسرعة على طرقها.. تعرّف على السبب

تعتزم الحكومة الهولندية تخفيض الحدّ الأقصى لسرعة المركبات على طرقها، نهاراً، إلى 100 كم في الساعة، وذلك في خطوة تهدف إلى التقليل من انبعاثات أكسيد النتروجين التي تلوّث الهواء وتضرّ بالبيئة.

وذكرت وسائل إعلام هولندية نقلاً عن مصادر حكومية، أن رئيس الوزراء مارك روته، قال في معرض تعليقه على القرار: إن هذا إجراءٌ ليس محبباً، لكنّه ضروري، مضيفاً أن الحدّ الأقصى المعمول به حالياً والبالغ 130 كم في الساعة، سيبقى مسموحاً به في ساعات الليل، أي من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً.

ومن المقرر أن تشرع الحكومة بتنفيذ القرار المذكور مع مطلع العام المقبل، هذا فيما يواصل الوزراء النقاش حول سبل الحد من انبعاث الغازات الملوّثة للهواء، وفي هذا السياق أشار روته إلى أن مشكلة انبعاثات الغاز هي واحدة من أعقد القضايا التي تعامل معها طوال التسع سنوات الماضية.

وبلغت أزمة انبعاثات أكسيد النيتروجين في هولندا حداً تم على إثره تعليق مشاريع استراتيجية تخص البنية التحتية، وذلك بناءً على حكم قضائي أصدرته المحكمة العليا في شهر أيار/مايو الماضي.

وقال مجلس الدولة إن القواعد الهولندية لمنح تصاريح البناء والزراعة تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي الذي يحمي الطبيعة من الانبعاثات مثل الأمونيا وأكسيد النيتروز.

وتعتزم الحكومة الهولندية بناء 75 ألف منزل خلال العام القادم، لذا سعى مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي إلى إيجاد حل لخفض نسبة التلوّث، ومن بين الخيارات التي ناقشها الوزراء فرض حظر على المركبات أيام الأحد.

وسيؤدي خفض الحد الأقصى لسرعة الطرق السريعة في هولندا إلى 100 كم في الساعة لجعلها وقبرص البلدين الأدنى سرعة للمركبات، علماً أن الحد الأكثر شيوعياً للسرعة القصوى في طرق أوروبا هو 130 كم في الساعة، بينما في المملكة المتحدة يبلغ الحد الأقصى للسرعة على الطرقات 112 كم في الساعة.