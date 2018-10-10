دول الاتحاد الأوروبي توافق على السعي لخفض انبعاثات السيارات بنسبة 35٪ بحلول 2030

وافقت دول الاتحاد الأوروبي، التي أعربت عن قلقها بشأن تقرير الأمم المتحدة حول ظاهرة الاحتباس الحراري، الثلاثاء، على السعي إلى خفض الانبعاثات بنسبة 35 في المائة بحلول عام 2030، حيث حذرت ألمانيا من أن الأهداف الصعبة تنطوي على خطر الإضرار بالصناعة والوظائف.

وفي ظل تقلص الحد من التلوث والحفاظ على القدرة التنافسية في الصناعة، تحدث وزراء البيئة الأوروبيون في لوكسمبورغ لأكثر من 13 ساعة، حتى منتصف الليل تقريبا، من أجل التوصل إلى حل وسط بشأن ما يفرضه عام 2030 من حدود، بشأن غاز ثاني أكسيد الكربون، على شركات صناعة السيارات القوية في أوروبا.