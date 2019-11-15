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الرئيس التونسي يكلف رسميا الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة

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بقلم:   Ahmed Gannouni 
الرئيس التونسي قيس سعيد يكلف الحبيب جملي لتشكيل الحكومة
الرئيس التونسي قيس سعيد يكلف الحبيب جملي لتشكيل الحكومة -
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رئاسة الجمهورية التونسية
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كلف قيس سعيد الرئيس التونسي، الحبيب الجملي لتشكيل الحكومة

رئاسة الجمهورية التونسية
وثيقة تكليف الحبيب جملي بتشكيل الحكومةرئاسة الجمهورية التونسية

وكان قيس سعيد، قد تسلم في وقت سابق ملف ترشيح الحبيب الجملي، من قبل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

أعلن حزب "النهضة" ذو المرجعية الاسلامية في تونس الجمعة ترشيح الحبيب الجملي لرئاسة الحكومة القادمة، وفق ما أفاد الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري في إتصال هاتفي خاص بيورونيوز.

وما أكده عضو مجلس الشورى بالحركة نور الدين البحيري في تدوينة نشرها على صفحته.

المهندس الحبيب الجملي كاتب الدولة الأسبق بوزارة الفلاحة مرشح الحركة لرئاسة الحكومة طبق قرار مجلس شورى الحركة بالتوفيق ومبررة على تونس

Publiée par ‎Noureddine BHIRI نور الدين البحيري‎ sur Vendredi 15 novembre 2019

والحبيب الجملي (60 عاما) كاتب دولة سابق لدى وزير الفلاحة (2011-2014).

ويقدم نفسه على أنه مستقل وليس له انتماءات سياسية.

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