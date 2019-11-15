الرئيس التونسي يكلف رسميا الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة

كلف قيس سعيد الرئيس التونسي، الحبيب الجملي لتشكيل الحكومة
وكان قيس سعيد، قد تسلم في وقت سابق ملف ترشيح الحبيب الجملي، من قبل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
أعلن حزب "النهضة" ذو المرجعية الاسلامية في تونس الجمعة ترشيح الحبيب الجملي لرئاسة الحكومة القادمة، وفق ما أفاد الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري في إتصال هاتفي خاص بيورونيوز.
وما أكده عضو مجلس الشورى بالحركة نور الدين البحيري في تدوينة نشرها على صفحته.
والحبيب الجملي (60 عاما) كاتب دولة سابق لدى وزير الفلاحة (2011-2014).
ويقدم نفسه على أنه مستقل وليس له انتماءات سياسية.