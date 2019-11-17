غاوتابايا راجاباكسا يعلن فوزه في الرئاسيات السريلانكية

أعلن غاوتابايا راجاباكسا، شقيق الرئيس السريلانكي السابق ماهيندا راجاباكسا الأحد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت في سريلانكا، فيما أقر خصمه الرئيسي بهزيمته.

وقال المتحدث باسم راجاباكسا: "حصلنا على ما بين 53 و54 في المائة من الأصوات"، فيما أظهرت أولى النتائج الرسمية أن العسكري السابق البالغ من العمر 70 عاما يتجه نحو الحصول على غالبية الأصوات.

واعترف خصمه مرشح الحزب الحاكم ساجيت بريماداسا بهزيمته معلنا: "يعود لي أن أحترم قرار الشعب وأهنئ غاوتابايا راجاباكسا على انتخابه سابع رئيس لسريلانكا".

وأظهرت النتائج الأولية بعد فرز حوالي ثلاثة ملايين صوت حصول راجاباكسا على 48.2 في المائة من الأصوات، فيما يتوقع المراقبون أن يتخطى عتبة 50 في المائة بعد ورود نتائج مناطق الغالبية السنهالية التي تشكل القاعدة الانتخابية لعائلة راجاباكسا. أما بريماداسا فحصل على 45.3 في المائة من الأصوات بحسب هذه النتائج المؤقتة.

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