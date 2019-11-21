إسرائيل تعتقل محافظ القدس للمرة السادسة خلال عام بسبب "نشاطات فلسطينية"

اعتقلت السلطات الإسرائيلية محافظ القدس عدنان غيث من منزله شرق القدس للتحقيق معه الخميس، بحسب ما أفادت الشرطة.

ويأتي اعتقال غيث بعد يوم من اغلاق اسرائيل مكاتب مؤسسات فلسطينية عدة عاملة في القدس الشرقية المحتلة بعد اتهامها بتنفيذ أنشطة تتعلق بالسلطة الفلسطينية.

واعتقلت اسرائيل غيث، المسؤول في السلطة الفلسطينية، ست مرات خلال العام، وصرح المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفلد لوكالة فرانس برس ان اعتقال غيث الأخير من منزله في بلدة سلوان جاء بسبب "نشاطات فلسطينية في القدس" دون الكشف عن تفاصيل.

وتعتبر إسرائيل القدس بكاملها عاصمتها غير المقسمة، في حين يريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وتمنع إسرائيل أي مظاهر سيادية للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية.

ولذلك فإن وزير شؤون القدس ومحافظ القدس التابعين للسلطة الفلسطينية يعملان في الرام على الجانب الآخر من الجدار الاسرائيلي الفاصل بين القدس وباقي الضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت الشرطة الاسرائيلية غيث سابقا للاشتباه في ضلوعه في اعتقال السلطة الفلسطينية للفلسطيني من أصل أميركي عصام عقل في تشرين الأول/أكتوبر 2018 المتهم بالتورط في بيع مبنى في القدس الشرقية ليهود.

ويعتبر الفلسطينيون بيع أراضي القدس الشرقية لليهود خيانة، ويخشون من شراء المستوطنين الإسرائيليين عقارات في القدس الشرقية.

والأربعاء أغلق الجيش الإسرائيلي مكتب تلفزيون فلسطين ومقره رام الله ومكتب مديرية التربية والتعليم الفلسطينية والمسجد الرصاصي في البلدة القديمة.

وجاء في قرارات الإغلاق الموقعة من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان أن الإغلاق سببه إقامة هذه الجهات "أنشطة للسلطة الفلسطينية أو نيابة عنها أو تحت رعايتها في نطاق دولة إسرائيل بدون تصريح" وفق القانون.