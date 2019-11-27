عاجل

إسبانيا

شاهد: إسبانيا تكشف تفاصيل القبض على "غواصة الكوكايين"

 محادثة
بقلم:  يورونيوز 
شاهد: إسبانيا تكشف تفاصيل القبض على "غواصة الكوكايين"
حقوق النشر
رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

كشفت السلطات الإسبانية يوم الثلاثاء النقاب عن غواصة اعتُرضت أثناء محاولة تهريب 3.85 طنا من الكوكايين في مياه إقليم غاليثيا شمال البلاد.

وأُلقي القبض على مواطنين اثنين من الإكوادور يوم الأحد على صلة بالعملية بينما استطاع متهم ثالث الفرار.

وبلغ طول الغواصة 65 قدماً تم تحميلها بشحنة من الكوكايين بقيمة 121 مليون دولار أمريكي.

وقال مصدر أمني إسباني إن المهربين حاولوا إغراق الغواصة بحمولتها قبل أن يتمكن الغواصون الأمنيون من إعادتها إلى سطح المياه.

وتمكنت السلطات الإسبانية من اعتراض الغواصة بعد تتبع رحلتها التي بدأت من كولومبيا إلى سواحل أوروبا عبر المحيط الأطلسي.

إقرأ أيضاً:

غارات إسرائيلية على مواقع لحماس في غزة

20 قتيلا على الأقل و مئات الجرحى في زلزال ألبانيا وأجهزة الاغاثة تبحث عن ناجين

بومبيو يدعو مصر إلى احترام حرية الصحافة

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox