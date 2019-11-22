شاهد: حريق يلتهم فندقاً يعود للعصر الفكتوري جنوب بريطانيا

يواصل رجال الأطفاء محاولة السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم الجمعة في أحد الفنادق الفخمة بمدينة إيستبورن بمقاطعة ساسكس على الساحل الجنوبي للملكة المتحدة.

وأكدت مصادر الدفاع المدني أنه تمّ إجلاء جميع النزلاء والعاملين من فندق كليرمونت المشيد على الرصيف الساحلي والذي يمكن رؤية النيران عبر نوفذه وهي تلتهم ما تبقى من أثاث داخل الغرف والقاعات.

وذكرت مصلحة الإطفاء في المدينة أن هناك تقارير تشير إلى أن الحريق قد اندلع صباح اليوم في قبو الفندق، وما لبث أن امتدت لظى النيران إلى الأعلى لتأتي على غالبية طبقات الفندق الذي يعود بناؤه إلى العصر الفيكتوري.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وجود إصابات بين النزلاء أو العاملين، فيما شددت مصادر الدفاع المدني من تحذيرها الناس عدم الاقتراب من واجهة الفندق الذي باتت تظلله والمباني الملاصقة له سحابة كثيفة من الدخان الأسود.