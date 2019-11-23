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شاهد: عيد الاستقلال بطعم الاحتجاجات في لبنان

خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع لبنان للاحتفال بالذكرى الـ 76 لاستقلال البلاد عن الانتداب الفرنسي. ونظم اللبنانيون مظاهرات حاشدة في العاصمة بيروت وغيرها من المدن الكبرى. وجاءت الاحتفالات بعيد الاستقلال بنكهة خاصة حيث غذتها المطالب الشعبية المنادية برحيل الطبقة السياسية.

ويشهد لبنان منذ خمسة أسابيع، تظاهرات ضخمة في الشوارع والساحات ضد الطبقة السياسية التي يتهمها المحتجون بالفساد وعدم القدرة على معالجة الأزمات السياسية والاقتصادية.

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