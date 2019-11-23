شاهد: أفضل اللقطات.. احتجاجات هونغ كونغ والبندقية تتنفس تحت الماء وسوري يقبل الأسود

مع نهاية هذا الأسبوع، تستعرض "يورونيوز" أبرز ما جاء ضمن مقتطفات "لا تعليق"، وأكثر لقطات الأسبوع إثارة.

مواجهات عنيفة بين شرطة هونغ كونغ ومحتجين تحصنوا داخل حرم جامعي

أطلقت شرطة هونغ كونغ الإثنين الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لإجبار المتظاهرين المناهضين للحكومة على الهرب من حرم جامعة تحصنوا بداخله. وقامت الشرطة باعتقال عشرات المحتجين وسط مناوشات عنيفة بين الطرفين. وشهد اليوم الاثنين مرحلةً جديدة من العنف خلال هذه الأزمة التي تشهدها المدينة منذ ستة أشهر. وسمعت أصوات تفجير قوية قرابة الفجر قبل أن يندلع حريق كبير عند مدخل جامعة العلوم التطبيقية في هونغ كونغ.

البندقية الغارقة تخشى ارتفاع منسوب المياه مجددا

تخشى مدينة البندقية الغارقة أصلا في الفيضانات، الاحد ارتفاع منسوب المياه مجددا للمرة الثالثة في أقل من أسبوع بعد ارتفاعه مرتين ما دفع الى وضع المدينة في حالة طوارىء.

وشهدت البندقية، الثلاثاء الماضي، أسوأ مد عال منذ 53 عاما بلغ 1,87 متر وهو ثاني رقم قياسي تاريخيا بعد 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1966 (1,94 متر).

واجتاحت المياه الفنادق والمتاحف والمتاجر والكنائس في هذه المدينة المدرجة ضمن التراث العالمي لليونسكو وأغرقت 80 بالمائة منها.

امرأة تبني منزلاً من الزجاج المستعمل في البرازيل

منزل السيدة إيفون مارتينز، ليس كغيره من المنازل في ولاية ساو باولو البرازيلية، فهو يجذبك إليه منذ الوهلة الأولى كونه مبنياً من الزجاجات البلورية القديمة.

بدأت الفكرة تراود مارتينز (50 عاماً) أثناء محاولتها إشغال نفسها بشيء ما بعد شعورها بالوحدة إثر موت ابنها.

و صممت مارتينز غرفة نوم وممر ومطبخ وحمام على ارتفاع ثلاثة أمتار وعرض تسعة أمتار وطول ثمانية أمتار، باستخدام أكثر من 6000 زجاجة ملصقة جنبا إلى جنب بالإسمنت.

وفي حديثها إلى وكالة رويترز، قالت صاحبة المنزل إنها شيدته بأقل التكاليف مضيفة أنه منزلا صديقا للبيئة.

زراعات تحت الماء على الساحل الإيطالي قد تلهم فلاحي المستقبل

تولى الإيطالي جياني فوتانيزي تثبيت حاويات بلورية على شكل قباب تتسع لنحو200 لتر من الهواء على عمق 8 أمتار تحت سطح الماء على الساحل الإيطالي، غير بعيد عن الحدود الفرنسية، حيث كان هناك ما يكفي من النور حتى تثمر نباتات من الفواكه مثل الفراولة، ومزروعات أخرى مثل الريحان تظهر براعمها في حيز زمني أسرع بمرتين، مقارنة بنمو النبات في الفضاء الخارجي. والفريد في كل هذا هو أن النباتات ينمو دون تربة، وإنما تعتمد فقط على الأملاح المعدنية وقليلا من الاسمدة، وبالتالي يمكن لهذا النوع من الزراعات أن يمثل حلولا للدول التي تفتقر إلى أراض زراعية، ويفتح الطريق لزراعات في محطات الفضاء، وربما على القمر.

شاهد: بوريس جونسون يمارس الملاكمة بقفازات "بريكست"

استعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء مهاراته في ممارسة رياضة الملاكمة في قاعة رياضية وسط مدينة مانشستر. وارتدى جونسون قفازات زرقاء اللون، كتب عليها بالأبيض "لننهي بريكست" في إشارة إلى خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي. وتدخل هذه الخطوة ضمن حملة الترويج للانتخابية البرلمانية المقبلة والتي يركز جونسون فيها دعايته على اعتبار أنه الوحيد القادر على تنفيذ عملية خروج بريطانيا من الاتحاد في الموعد المحدد في 31 كانون الثاني/يناير 2020 .

شاهد: شاب سوري يحضن ويقبل الحيوانات المفترسة كما لو كانت أليفة

علاقة غريبة تلك التي تجمع الشاب السوري سامر الحشمي، بالحيوانات المفترسة. فهو يعانق ويقبل النمور والأسود البالغة والدببة، كما لو كانت حيوانات أليفة كالقطط والكلاب.

شغف سامر بالحيوانات المفترسة، جعله يجمع 37 منها في أقفاص داخل حديقته في إحدى ضواحي دمشق، ويكلفه إطعامها يوميا (194 دولارًا)، يحلم بأن تصبح حديقته الخاصة مستقبلا، حديقة عامة للحيوانات تجذب أعدادا كبيرة من السياح.

شاهد: فريق ريد بول للفورمولا 1 يحطم رقمه القياسي في محيط فضائي

قطع فريق ريد بول للفورمولا 1 مرحلة جديدة في مشوارها بعد أن خاض تجربة في مجال انعدام الوزن في وسط بدون جاذبية في سماء روسيا. وحطم فريق ريد بول الرقم القياسي العالمي الخاص به خلال فترة توقف لتغيير الإطارات بزمن قدره 1.82 ثانية. وتضمن هذا التحدي في عصر الفضاء استخدام طائرة من طراز Ilyushin Il-76 MDK التي تستعمل في تدريب رواد الفضاء في مركز يوري غاغارين بستار سيتي.

وخضع طاقم الفريق المكون من 16 فردا لدورة تدريبية في مجال رواد الفضاء للتحضير لهذه المغامرة في جسم الطائرة وسيارة RB1 F1 2005.