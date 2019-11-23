شاهد: رضيع زرافة تحت رعاية "هانتر" الكلب

يولي عمال دار رعاية الحيوانات اليتيمة بمقاطعة ليمبوبو بجنوب افريقيا اهتماما منقطع النظير برضيع الزرافة "جاز" الذي عثر عليه في حالة غيبوبة بعد أن تركته والدته بعد أن ولدته قبل يومين. وتم اكتشاف "جاز" من قبل مزارع مرّ بالمكان الذي كان يتواجد به حيث تمّ نقله إلى دار رعاية الحيوانات.

وقامت الناشطة في مجال رعاية الحيوانات جيني فان هيردين بتقديم مادة مقوية وفيتامينات في الحليب لرضيع الزرافة، وهو ما ساعد في تعافيه بسرعة تحت عيون صديقه وحاميه "هانتر" الكلب. وبعد مرور أسبوعين على رعايته، من المقرر أن يعود "جاز" إلى الطبيعة ليواصل حياته هناك.