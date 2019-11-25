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المملكة العربية السعودية

حملة اعتقالات جديدة بالسعودية تطال مثقفين ورجال أعمال

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بقلم:  يورونيوز 
حملة اعتقالات جديدة بالسعودية تطال مثقفين ورجال أعمال
حقوق النشر
رويترز
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قالت وكالة رويترز اليوم الاثنين نقلاً عن مصدرين بمنظمة القسط الحقوقية إن سلطات المملكة ألفت القبض على ما لا يقل عن ثمانية أشخاص أغلبهم من المثقفين ورواد الأعمال.

وقال المصدران بالمنظمة التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها إن رجال أمن بملابس مدنية ألقوا القبض على المعتقلين من منازلهم بالعاصمة السعودية الرياض ومدينة جدة.

ولم ترد الحكومة السعودية على طلب رويترز للتعليق حول ادعاءات منظمة القسط حتى الآن، إلا أن المملكة لطالما نفت احتجازها معتقلين سياسيين.

وطبقاً للمصادر، لا يتضمن المقبوض عليهم أي من نشطاء الصف الأول المعارضين للنظام السعودي.

وقال المصدران إن بعض المحتجزين نشروا مؤخراً مقالات صحفية أو أجروا مقابلات تلفزيونية بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال.

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وعلى الرغم من تبني ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لسياسات انفتاحية اجتماعية واقتصادية، إلا أن السعودية تواجه اتهامات بقمع المعارضين والنشطاء السياسيين.

وألقت المملكة القبض على أكثر من 12 من نشطاء حقوق المرأة عام 2018 قبل احتجاز ثمانية آخرين، من بينهم أمريكيين اثنين، لمساندتهم النشطاء النسويين في أبريل – نيسان الماضي.

كذلك تتعرض المملكة لضغوطات دولية بشأن سجلها الحقوقي منذ مقتل الكاتب جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول العام الماضي.

وتحظر السعودية إقامة المظاهرات أو التجمعات أو إنشاء الأحزاب السياسية أو النقابات العمالية وقد يتعرض منتقدو العائلة الملكية إلى السجن.

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