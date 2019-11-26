شاهد: آلاف المزارعين الألمان يتظاهرون احتجاجاً على السياسة البيئة للحكومة

تظاهر آلاف المزارعين الألمان اليوم الثلاثاء في برلين على جراراتهم وذلك بعد شهرين من إعلان خطة واسعة لخفض استخدام المبيدات والاسمدة الكيميائية في مزارع البلاد.

وقالت منظمة المزارعين الألمان وهي أهم نقابة زراعية في البلاد "إن المزارعين الألمان بحاجة إلى حماية وفتح آفاق مستقبلية، وليس لإجراءات مفرطة في شدتها ".

ويطالب المزارعون خصوصا بإعادة النظر في "خطة حماية الحشرات" التي أعلنتها حكومة المستشارة انغيلا ميركل في أيلول/سبتمبر.

وهذه الخطة التي كانت ثمرة تسوية بين وزارتي البيئة والزراعة، تنص خصوصا على حظر استخدام الغليفوسات (مبيد أعشاب ضار) بحلول 2023 وحظر استخدام مبيدات الأعشاب والحشرات قبل 2021 في المناطق "الهشة من الناحية البيئية".

وهذه ثالث تظاهرة للمزارعين خلال شهرين في البلاد، وهم بشكل أوسع يشتكون من عدم اهتمام الطبقة السياسية بهم ومن رأي عام تزداد حساسيته للقضايا البيئية.

وفي هذا السياق جمعت عريضة تهدف الى "انقاذ النحل" من المبيدات الحشرية، هذا العام أكثر من 1,8 مليون توقيع في منطقة بافاريا ما دفع الحكومة المحلية للتعهد بذلك.

وبحسب دراسة نشرت نهاية 2017 أنجزت في المانيا، فقدت أوروبا نحو 80 بالمئة من حشراتها في أقل من 30 عاما ما أسهم في انقراض أكثر من 400 مليون طائر

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