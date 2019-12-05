عاجل

موريتانيا

مقتل 58 مهاجراً على الأقل غرقاً ونجاة 83 آخرين قبالة سواحل موريتانيا

 محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
صورة لمهاجرين خلال عملية إنقاذ اختارتها وكالة رويترز للأنباء كصورة السنوات العشر الأخيرة
صورة لمهاجرين خلال عملية إنقاذ اختارتها وكالة رويترز للأنباء كصورة السنوات العشر الأخيرة -
حقوق النشر
REUTERS/Darrin Zammit Lupi
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

قتل 58 شخصاً على الأقل الخميس في حادث غرق قارب قبالة سواحل موريتانيا، ونجا 83 مهاجراً آخرين، وفق ما أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وأضافت المنظمة في بيان أن 83 شخصاً كانوا على متن القارب نجحوا في الوصول إلى الشاطئ عبر السباحة، علماً أن القارب انطلق من غامبيا في 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال الناجون لعاملين في المنظمة إن 150 شخصاً على الأقل بينهم نساء وأطفال كانوا على متن القارب، مؤكدين أن القارب نفذ من الوقود عند اقترابه من الساحل.

وأعلنت لورا لونغاروتي رئيسة بعثة منظمة الهجرة الدولية في موريتانيا "تتعاون السلطات الموريتانية بطريقة فعالة مع الوكالات الموجودة في نواذبيو".

وأضافت "أولويتنا رعاية الناجين وتأمين المساعدة اللازمة لهم".

وتم نقل الجرحى إلى مستشفى المدينة.

وتواصلت السلطات الموريتانية مع المكاتب القنصلية لغامبيا ومن المتوقع أن يحضر السفير الغامبي للمكان.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox