قالت الشرطة الهولندية إنه لا دليل على أن الشخص الذي أُلقي القبض عليه بشبهة تنفيذ عملية طعن بحق ثلاثة أشخاص الجمعة في لاهاي قد قام بذلك بدوافع إرهابية. وأضاف المصدر أن المشبته به وهو شخص في الخامسة والثلاثين قد اعتقل في مأى للمشردين السبت وقد خضع للاستجواب.

وقالت شرطة لاهاي في بيان: التحقيقات الأولية لم تخلص لوجود دلائل تفيد بأن المشتبه به كانت لديه إرهابية لكن لا يزال التحقيق جاريا.

وكانت الحادثة قد أدت لإصابة ثلاثة قاصرين بجروح طعنا بالسكين الجمعة في شارع تجاري مزدحم في لاهاي.

وفر المشتبه به بعد وقوع الهجوم في متجر كبير بوسط المدينة، فيما سيطر الهلع على حشود المتسوقين في يوم التنزيلات السنوي، المعروف بـ"الجمعة الأسود" (بلاك فرايداي).

وقبل ساعات، قام رجل يضع حزاما ناسفا زائفا بقتل شخصين طعنا بالسكين الجمعة، عند جسر لندن قبل أن تقتله الشرطة ، في هجوم صنفته الشرطة البريطانية بأنه "إرهابي".

وكانت الشرطة قد أفادت في وقت سابق أنها تبحث عن رجل أسمر البشرة بشكل طفيف، يتراوح عمره بين 40 و50 عاما، يرتدي معطفا أسود وسروالا رياضيا رماديا ويضع شالا، لكنها عادت وأعلنت لاحقا أن "تحقيقات معمقة لا تزال جارية.

وتمكن الجرحى الثلاثة، من الخروج من المستشفى والعودة إلى منازلهم، وفق ما أفادت الشرطة بدون تحديد أعمارهم. ووقع الهجوم في أحد المتاجر الكبرى على شارع "غروتي ماركتشترات"، الذي يشهد زحمة كبيرة والواقع في أكبر حي تجاري في المدينة.

وهرعت فتاتان إلى المبنى بعد تعرضهما للطعن، على ما أفادت شبكة "إي أو إس" التلفزيونية نقلا عن شهود. وقال أحد الشهود للتلفزيون: "رأيت فتاتين تصيحان وتهربان ركضا، وفر رجل، وقد قفز بشكل رياضي جدا فوق المقاعد للهروب، وكان أشبه بفهد". وأظهرت مشاهد تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي متسوقين مذعورين يفرون مبتعدين عن موقع الهجوم.

ولم تورد السلطات الهولندية أي معلومات أخرى حول الهجوم، الذي وقع على مقربة من البرلمان، حيث مقر الحكومة والعديد من المنظمات الدولية. وعرفت هولندا عددا من الهجمات أو محاولات الهجمات الإرهابية خلال السنوات الأخيرة.

حوادث سابقة

وفي آذار/مارس قتل أربعة أشخاص حين فتح رجل من أصل تركي النار داخل ترامواي في أوتريشت، وهو ملاحق بتهمة ارتكاب جرائم قتل لأهداف إرهابية.

وأعلنت الشرطة الهولندية الاثنين توقيف رجلين، يشتبه بتخطيطهما لاعتداء إرهابي في هولندا في نهاية العام، بواسطة أحزمة ناسفة وسيارة مفخخة. وحكمت محكمة هولندية مؤخرا على باكستاني بالسجن عشر سنوات، لإدانته بالتحضير لتنفيذ "اعتداء إرهابي"، ضد النائب من اليمين المتطرف المعادي للإسلام غيرت فيلدرز.

وفي أيلول/سبتمبر 2018 أعلنت النيابة العامة الهولندية إحباط "اعتداء إرهابي كبير" في هولندا، من خلال توقيف سبعة رجال يشتبه بأنهم كانوا ينوون التحرك، خلال "حدث كبير".

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