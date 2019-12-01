تعرّف على ضحايا هجوم جسر لندن

كشفت السلطات عن هوية الضحيتين اللذين قضيا في هجوم جسر لندن وهما ساسكيا جونز البالغة 23 عاما وجاك ميريت، 25 عاما، وكلاهما خرّيجا جامعة كامبريدج البريطانية .

وقالت الشرطة وإدارة الجامعة العريقة يوم الأحد إن كُلاّ من جونز وميريت قد شاركا في برنامج الدراسات العليا الخاص بتأهيل السجناء ودراسة علم الإجرام.

بدأ البرنامج قبل خمس سنوات، وقد تم التركيز على مساعدة من عاش تجربة السجن على التأقلم مع محيطه وتقليل التهميش الذي غالبا ما يعاني منه السجناء السابقون بعد خروجهم إلى المجتمع البريطاني.

ووصفت أسرة جونز، الفتاة البالغة من العمر 23 عامًا بأنها كانت "شغوفة للغاية بتقديم الدعم لمن لم تنصفهم العدالة، الأمر الذي دفعها للتقدم مؤخرًا لبرنامج توظيف لخريجي الشرطة".

وقالت العائلة إنها كانت تريد التخصص بدعم الضحايا.

أما عائلة ميريت فوصفت الشاب البالغ من العمر 25 عامًا بأنه " قد عاش لمبادئه؛ فقد كان يؤمن بإعادة التأهيل، وليس بالانتقام، وكان دائمًا يقف إلى جانب الضعفاء".

وكان الهدف من التجمع الذي وقع فيه الهجوم يوم الجمعة، الاحتفال بالعام الخامس من البرنامج.

ويبدو أن المهاجم، عثمان خان، كان من بين الحضور وبدأ بطعن الناس في الجلسة الثانية.

ينحدر خان بحسب السلطات البريطانية، من أسرة تعود أصولها إلى كشمير في باكستان. وقد سُجن لسنوات قبل أن يستفيد من الإفراج المبكر. وبحسب صحيفة التليغراف البريطانية، فقد كان له نشاط متطرف عبر الإنترنت.

وقد قُتل خان بالرصاص على يد الشرطة بعدما تمت السيطرة عليه من قبل بعض المارّة.

للمزيد على يورونيوز: