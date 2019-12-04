الأمم المتحدة: 168 مليون شخص سيحتاجون للمساعدة عام 2020 أولها اليمن

قالت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن شخصاً من بين كل 45 آخرين حول العالم سيحتاج إلى المساعدة والحماية عام 2020 وهو ما تبلغ كلفة توفيره 29 مليار دولار أمريكي.

وقال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن حوالي 168 مليون شخص سيحتاجون للمساعدات الإنسانية في العام المقبل.

وأضاف أن الأمم المتحدة ستسعى لمساعدة 109 مليون شخص على أن تعمل منظمات غير حكومية على توفير المساعدات لبقية المحتاجين.

وطبقاً للوكوك، تفاقمت ثمانية من أكبر أزمات نقص الغذاء حول العالم بسبب عوامل كالنزاعات المسلحة وتغير المناخ، بالإضافة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وهو ما يجعل المزيد من الدول عرضة لمخاطر الأزمات الإنسانية.

وتبقى اليمن على قمة لائحة الأزمات الإنسانية في العالم حيث يحتاج حوالي 80% من السكان (حوالي 24 مليون شخص) للمساعدات.

كذلك أدت الحرب في سوريا إلى زحف 6.5 مليون لاجئ لتصبح أكبر أزمة للاجئين على مستوى العالم.

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