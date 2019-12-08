إسرائيل تشن غارات على غزة بعد اطلاق صواريخ من القطاع

شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات على غزة في وقت مبكر الأحد، وفق مسؤولين أمنيين فلسطينيين، بعد ساعات على إطلاق ناشطين فلسطينيين ثلاثة صواريخ من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل.

وأفاد مسؤولون من حماس أن الغارات استهدفت موقعين في شمال غزة لكتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، إضافة إلى عدة غارات على موقع للقسام غرب القطاع.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع اصابات.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي مساء السبت، إنّ "ثلاثة مقذوفات أطلقت من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، مضيفا أنه قد جرى اعتراضها بواسطة نظام القبة الحديدية، بعد بيان أولي عن اعتراض صاروخين فقط.

ويعود آخر تاريخ لإطلاق صواريخ من القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه حركة حماس إلى 29 تشرين الثاني/نوفمبر، وردّت عليه إسرائيل باستهداف موقع لحماس في غزة.

وعالج مسعفون ثلاثة أشخاص في سديروت، كانوا أصيبوا بشكل طفيف خلال بحثهم عن ملجأ إثر دوي صفارات الإنذار في هذه المدينة القريبة من غزة، بحسب منظمة "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية.

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وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر، استهدف الجيش الإسرائيلي قيادياً في الجهاد الإسلامي الذي يعدّ احد الفصائل المسلحة في القطاع الفلسطيني حيث يعيش نحو مليوني شخص في ظل حصار إسرائيلي.

وردّت الجهاد بإطلاق نحو 450 قذيفة في غضون يومين، لكن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية اعترضت عددا كبيرا منها بحسب الجيش الإسرائيلي الذي استهدف بدوره مواقع للحركة في القطاع.

وأدت المواجهات إلى مقتل 36 فلسطينياً، ولم يقتل أي إسرائيلي.

وعاد وقف إطلاق النار الهش في 14 تشرين الثاني/نوفمبر.

ومنذ 2008، قادت إسرائيل ثلاث حروب على حماس وفصائل حليفة لها في القطاع.