جونسون يتقدم في استطلاعات الرأي على كوربن قبل استحقاق الخميس المقبل

أظهر أربعة استطلاعات لآراء الناخبين البريطانيين تقدم رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون بفارق يتراوح بين ثمانية و15 نقطة عن منافسه زعيم حزب العمال جيريمي كوربن قبل الانتخابات المقرر عقدها يوم 12 ديسمبر – كانون الأول.

وطبقاً لأقل تقديرات تفوق جونسون، لن يتمكن رئيس الوزراء من الفوز بالأغلبية البرلمانية التي يسعى إلى تأمينها من أجل استكمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) قبل الموعد المحدد يوم 31 يناير – كانون الثاني.

وقال استطلاع لمؤسسة داتابراكسيس إن جونسون سيفوز بأغلبية برلمانية بنسبة 38% وهي نسبة منخفضة عشرة بالمئة عن آخر استطلاع منذ أسبوعين.

واعترف جونسون اليوم الأحد بالقلق حيال تراجع نسب تقدمه متعهداَ بتوفير خروج كامل وتحولي لبريطانيا من الانحاد الأوروبي في الموعد المحدد وخفض أعداد المهاجرين الأجانب إلى بريطانيا في حال فوزه بالانتخابات.

وأخفقت استطلاعات الرأي في التنبؤ الدقيق بالنتائج خلال انتخابات عام 2017 حين قللت من قدرة العمال على كسب مقاعد كافية لإيقاف البرلمان لخطة بريكست التي اقترحتها رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي آنذاك.

كذلك فشلت الاستطلاعات في التنبؤ بتصويت الأغلبية لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء عام 2016.

ويطالب العمال بمفاوضة الاتحاد الأوروبي من أجل صفقة جديدة للخروج على أن تخضع لاستفتاء المواطنين قبل الموافقة عليها نهائيا.

ولا زال للعمال فرصة ضئيلة في تشكيل الحكومة القادمة وذلك في حال خسارة المحافظين للأغلبية وتضامن أحزاب أخرى لتشكيل حكومة ائتلافية يرأسها كوربن.

وعند سؤاله إذا ما كان سيستقيل إذا لم يفز بالأغلبية، قال جونسون إنه الآن يصب كل تركيزه على الحملة القائمة.

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