جونسون وكوربن يلتقيان في تقديم وعود لخفض الرسوم الجمركية

يسعى كل من بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا المحافظ، وجيريمي كوربن زعيم حزب العمال، إلى استمالة أرباب العمل في خضم حملة الانتخابات التشريعية.

وأطلق كل منهما اليوم الإثنيت الوعود بخفض بعض الرسوم على الشركات وذلك أثناء المؤتمر السنوي لـ"اتحاد الصناعات البريطانية".

وأقر جونسون في كلمته بأن الشركات الكبرى "لم تكن ترغب بالبريكست"، لكنه اعتبر ان أفضل وسيلة للخروج من حالة الشك الاقتصادي هي الخروج من الإتحاد الأوروبي كما هو مقرر في نهاية كانون الثاني/يناير 2020.

ودعا مجددا إلى "الانتهاء من البريكست" مشيرا إلى أن حزبه قد أبرم اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي جاهز للتنفيذ بسهولة "مثل ماء ساخن في ابريق لإعداد الشاي" ما أثار ضحك الحضور.

وأضاف أن هذا الإتفاق "سيتيح استقرارا تاما ويقينا" بشأن المستقبل بعد ثلاث سنوات ونصف سنة من غموض بريكست مما انعكس سلبا على النمو البريطاني.

وردا على طلب كونفدرالية الصناعات البريطانية، وعد جونسون بخفض الرسوم العقارية على الشركات، لكنه تراجع عن وعد بخفض الضرائب على الشركات، معتبرا أن هذه الأموال ستكون مخصصة بشكل أفضل ل "أولويات وطنية" مثل النظام الصحي. وهو يتوقع توفير ستة مليارات جنيه استرليني من خلال التخلي عن هذا الخفض.

وستبلغ قيمة الإعفاءات الضريبية، مليار جنيه استرليني سنويا في 2022 و2023 مع تخفيضات ترتبط بالبناء والبحث العلمي ومساهمة الشركات في الضمان الصحي الوطني.

من جانبه وعد منافس جونسون الرئيسي، زعيم حزب العمال جيريمي كوربن بخفض الرسوم العقارية على الشركات بسبب "الأضرار التي تنجم عنها على التجار".

كما أعلن عن إجراءات لدعم برامج "متدربين على المناخ" في إطار سياسة يسارية تعد باستثمارات مكثفة لتسهيل الانتقال في مجال الطاقة وخصوصا عبر سلسلة من عمليات التأميم.

ويريد كوربن التصدي "لنقص خطير في الكفاءات في بريطانيا" وقال أنه "سيتفاقم" خصوصا بسبب تعويض الآلات للعمال في العديد من المهن.

وستمول برامج المتدربين من صندوق موجود أصلا للتدريب في المؤسسات، بقيمة إجمالية تبلغ 700 مليون جنيه استرليني بحلول 2024، بما فيها مساهمة مقتطعة من الأرباح.

وقدمت هذه الاجراءات في وقت يشهد فيه الاقتصاد البريطاني تباطؤا في النمو الذي يلغ 0,3 بالمئة في الفصل الثالث من 2019.

وقال جون ألان موراي، رئيس منظمة الصناعات البريطانية في افتتاح المؤتمر الاثنين "مررنا بسنة صعبة" و"النمو ليس في المستوى الذي نرغب فيه".

وبعد أن ذكرت بمعارضة رؤساء المؤسسات للخروج من الاتحاد الأوروبي، نددت المديرة العامة للمنظمة كارولين فيربيرن بـ"خطورة الايديولوجيات المتطرفة" مع "رفع قيود مكثف" عن الاقتصاد يطرح يمينا وبرنامج تأميم لا سابق له يسارا يتعلق بالبنى التحتية وخصوصا السكك الحديد والمياه وشبكة الانترنت.

وعبر رئيس المنظمة عن الأسف، لغياب اجراءات تخص الخدمات فيما كشف حتى الآن من برامج الأحزاب المتنافسة، في الوقت الذي يمثل فيه هذا القطاع أساس الاقتصاد البريطاني.

ويلتقي الحزبان الرئيسيان على الوعد بتوفير مئات مليارات الجنيهات لاستثمارات في المستشفيات والمدارس والطرقات والإنترنت، مع خطر تسجيل ارتفاع كبير في المديونية.

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