لم يكن فوز نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وتقدمه في عدة ولايات في سباق الديمقراطيين للترشح للرئاسة خلال "الثلاثاء الكبير" المفاجأة الوحيدة التي صادفته في هذا اليوم الحافل، فمفاجأة أخرى وقعت أثناء إلقاء كلمته أمام داعميه في لوس أنجلوس، جعلت من زوجته جيل نجمة في الأمسية كذلك.

فقد قاطع متظاهرون لفترة وجيزة كلمة بايدن الاحتفالية، حيث اقتحمت نساء يحملن لافتات المنصة حيث كان بايدن يدلي بتصريحاته لتتصدى لهن مستشارته سايمون ساندرز وزوجته جيل، التي أبعدت إحدى المتظاهرات من خلال اشتباك بالأيدي، لتقول بعدها "نحن بخير، نحن بخير".

خلال الاشتباك الوجيز ابتعد بايدن قليلاً حتى أزاح الأمن الامرأتين المتظاهرتين نهائياً، وعاد بعدها لاستئناف حديثه بشكل طبيعي دون أن يبدو عليه أي انزعاج.

وتناقلت وسائل الإعلام صور جيل وهي تقوم بالدفاع عن زوجها.

مستشارة بايدن سايمون ساندرز تشتبك مع متظاهرة اقتحمت المنصة حيث كان بايدن يلقي كلمته أمام مؤيديه أ ف ب FREDERIC J. BROWN

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تسارع فيها جيل للتدخل الجسدي لصالح زوجها، فقد سبق وقفزت من كرسيها للمساعدة في منع رجل من الاقتراب من زوجها أثناء خطاب في تجمع انتخابي في نيو هامبشاير الشهر الماضي.

هذه التفاصيل جعلت منها واحدة من أفضل ممثلي بايدن، وهي واحدة من أكثر الزوجات نشاطًا في الحملات الانتخابية.

وتنافس بايدن مع السناتور بيرني ساندرز على أصوات المندوبين في 14 ولاية وإقليم واحد خلال ما يعرف بـ"الثلاثاء الكبير".

وفاز بايدن في أركنساس وألاباما ومينيسوتا ونورث كارولاينا وماساتشوستس وأوكلاهوما وتينيسي وفيرجينيا ، بينما فاز ساندرز بكولورادو ويوتا وفيرمونت، وما زال الأمريكيون بانتظار نتائج كاليفورنيا التي يشكل مندوبوها نحو ثلث عدد المندوبين الإجمالي.