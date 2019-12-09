بغداد تستدعي 4 سفراء غربيين بعد بيان مشترك أدان "العنف"

أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الإثنين استدعاء سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا بعد بيانهم المشترك الذي أدان أحداث العنف الدامية ضد المتظاهرين العراقيين يوم الجمعة الماضي في العاصمة بغداد.

وقالت الخارجية إن بيان الدول الأربع يمثل "“يمثل تدخلاً مرفوضاً في الشأن الداخلي للعراق، ومخالفة واضحة للمادة الأولى من اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات بين الدول".

وأضافت الخارجية في بيان: "مهمة السفراء لدى بغداد هي تعزيز العلاقات، وتمتينها، وبناء قاعدة مصالح مشترَكة من دون التدخل في شؤونه الداخلية".

وطبقاً للخارجية العراقية، إذا كان ثمة حاجة لإصدار بيان بشأن يخص العراق ينبغي التنسيق مع الوزارة أولا.

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