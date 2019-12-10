فيديو: آلاف العراقيين يتظاهرون في ساحة التحرير في ذكرى هزيمة داعش

تدفق الآلاف من المتظاهرين العراقيين اليوم الثلاثاء إلى ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد استمرارا للاحتجاجات التي بدأت منذ الأول من أكتوبر – تشرين الأول الماضي ضد فساد الطبقة السياسية الحاكمة للبلاد.

وتزامن خروج المتظاهرين اليوم مع ذكرى مرور عامين على دحر القوات العراقية لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي سيطر على مناطق واسعة من الأراضي العراقية بين عامي 2015 و2017.

وقال أحد المتظاهرين ويدعى حيدر فلاح: "سنهزم الفساد باتحادنا سويا كما كنا متحدين في هزيمة داعش".

كذلك تأتي مظاهرات الثلاثاء بعد نهاية أسبوع دامية شهدت هجوم على المحتجين في ساحة خِلاني المتاخمة لساحة التحرير بواسطة مسلحين مجهولين مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصاً بما فيهم عناصر من الشرطة بالإضافة إلى إصابة 130 شخصاً.

وقُتل 425 شخصاً على الأقل منذ بدء الاحتجاجات العراقية ضد الفساد السياسي والظروف المعيشية السيئة.