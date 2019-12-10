ارتفاع عدد القتلى في إطلاق نار نيوجيرسي الأميركية إلى 6 وترامب يغرّد

قتل ستة أشخاص على الأقل بينهم ضابط شرطة، على الأقل أيضاً، وأصيب ثلاثة آخرون، الثلاثاء في مدينة جرسي بولاية نيوجيرسي الأميركية في حادث إطلاق نار جديد قام به مسلحان وفق مسؤولين.

ونقلت نيويورك تايمز الأميركية عن مسؤولين قولهم إن ثلاثة مدنيين قتلوا إضافة إلى المشتبه بهما.

ويظهر فيديو نشرته صحيفة نيويورك تايمز على موقعها لحظات تبادل إطلاق نار مكثف بين المسلحين والعشرات من رجال الشرطة الذين حاصروا مكان وقوع الحادث.

ووصف مسؤولون مكان وقوع إطلاق النار بـ"ساحة الحرب".

وعبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تضامنه مع أسر الضحايا، "رافعاً الصلوات لهم في هذه اللحظات الصعبة" وذلك في تغريدة عبر حسابه في تويتر. وأضاف ترامب "سنتابع الحالة عن كثب بينما نقدم المساعدة للمسؤولين.. على الأرض".

وذكرت وسائل إعلام محلية قتل عدد من الأشخاص من بينهم شرطي دون أن تحدد عددهم، فيما قال عمدة مدينة جيرسي إن هناك "العديد من المتوفين" داخل المبنى.

ووقع تبادل لإطلاق نار دام أكثر من ساعة بين المسلحين وأفراد من قوات الأمن، استعملت فيها المسدسات والبنادق الطويلة حولت المكان أشبه بساحة معركة. وحاولت الشرطة اخلاء أكبر عدد ممكن من المتواجدين داخل البنايات المحيطة بالمكان.

وقال مكتب المدعي العام لمقاطعة هدسون في وقت سابق إن ضابط شرطة قتل وأصيب آخر في تبادل إطلاق نار وقع بعد ظهر يوم الثلاثاء.

فيما قال حاكم الولاية فيليب مورفي في بيان "صلواتنا مع رجال ونساء إدارة شرطة مدينة جيرسي، ولا سيما الضباط المصابين خلال هذه المواجهة، ومع السكان وتلاميذ المدارس الذين هم محاصرون".

وقال أحد العاملين في مدرسة ابتدائية كاثوليكية تقع على مقربة من مكان إطلاق النار، إنه تم إغلاقها مضيفا أنه لم يصب أحد من الطلاب.

وتنقلت مختلف الوحدات الأمينة إلى مكان الحادث الذي اكتظ بعربات مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، ومكتب مكافحة الكحول والتبغ والمتفجرات.

فيما نشرت الشرطة المحلية تحذيرا على حسابها في موقع تويتر جاء فيه أن قوات الأمن تشارك في عملية "إطلاق نار نشط" وحثت السكان على البقاء بعيدا عن مكان الحادث إلى غاية إشعار آخر.