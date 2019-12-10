مسلمو الروهينغا.. واشنطن تدرج أسماء 4 جنرالات في ميانمار على القائمة السوداء

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء في بيان أصدرته، أن الولايات المتحدة أدرجت على قائمتها السوداء أربعة قادة عسكريين في ميانمار، بمن فيهم القائد الأعلى للقوات المسلحة، في خطوة تعد من أقسى الإجراءات التي اتخذتها واشنطن تجاه ميانمار بعد صدور تقارير تحدثت عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبها الجيش واستهدف عبرها الأقلية المسلمة في ميانمار.

استهدفت العقوبات قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلاينغ، نائب القائد الأعلى للجيش سوي وين، وقائد الفرقة 99 للمشاة الخفيفة الجنرال ثان أو، وأونغ أونغ، قائد فرقة المشاة الخفيفة الثالثة والثلاثين.

وتتضمن العقوبات تجميد أصول القادة الأربعة وتمنع المواطنين الأمريكيين والشركات الأمريكية من التعامل معهم. هذا وتم منعهم في تموز/يوليو السابق من دخول الولايات المتحدة.

وفي مطلع آب/أغسطس 2017، لجأ نحو 740 ألفا من الروهينغا إلى بنغلادش، هرباً من انتهاكات الجيش ومجموعات مسلحة بوذية بحقهم، صنفها محققون في الأمم المتحدة "إبادة".