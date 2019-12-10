جوائز غولدن غلوب: "قصة زواج" يتصدر الترشيحات ولا مكان لروبرت دي نيرو

حاز فيلم "قصة زواج" من إنتاج نتفليكس على نصيب الأسد من ترشيحات جوائز غولدن غلوب التي أُعلنت أمس الإثنين برصيد ستة ترشيحات.

وينافس الفيلم، الذي يلعب بطولته آدم درايفر وسكارليت يوهانسون، على جوائز أفضل دراما وأفضل ممثل وأفضل ممثلة وأفضل ممثلة مساعدة وهي الجائزة التي ترشحت لها الممثلة لورا ديرن.

كذلك ترشح الفيلم لجائزة أفضل سيناريو (نواه باومباخ) وأفضل موسيقى تصويرية (راندي نيومان).

وترشح كل من ليوناردو دي كابريو لجائزة أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي عن فيلم "ذات مرة في هوليوود“ (وانس آبون آتايم إن هوليوود)، وترشح براد بيت لجائزة أفضل ممثل مساعد في فيلم موسيقي أو كوميدي عن دوره في نفس الفيلم.

وترشح كل من كريستيان بيل وخواكين فينيكس وأنطونيو بانديراس لجوائز أفضل ممثل ويتنافس فيلم "ذا أيريشمن" (الإيرلندي) مع "قصة زواج" على جائزة أفضل فيلم دراما.

أبرز الغيابات ضمت النجم الهوليوودي روبرت دي نيرو ومسلسل "غيم أوف ثرونز" الذي لم يترشح لأية جوائز.

وإليكم القائمة الكاملة لأبرز الترشيحات:

مشهد من ذا أيريشمن

أفضل فيلم دراما:

"1917"

"ذا أيريشمن"

"الجوكر"

"قصة زواج"

"ذا تو بوبس"

أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي:

"اسمي دولمايت"

"جوجو رابيت"

نايفز أوت" (أخرجوا السكاكين)

"ذات مرة في هوليوود“ (وانس آبون آتايم إن هوليوود)

"رجل الصاروخ"

مشهد من "قصة زواج"

أفضل مخرج:

بونغ جون هو، "باراسايت"

سام مينديز، "1917"

تود فيليبس، "الجوكر"

مارتين سكورسيزي، "ذا أيريشمن"

كوينتين تارانتينو،

أفضل ممثلة في فيلم درامي:

سينثيا إيريفو، "هارييت"

سكارليت يوهانسون، "قصة زواج"

سيرشا رونان، "ليتل ويمين"

شارليز ثيرون، "بومبشيل"

رينيه زيلويغر، "جودي"

أفضل ممثلة مساعدة:

كاثي بيتس، "ريتشارد جيويل"

أنيت بينينغ، "التقرير"

مشهد من "فورد ضد فيراري" أ ب

لورا ديرن، "قصة زواج"

جينفر لوبيز، "هاسلرز"

مارجو روبي، "بومبشيل"

أفضل ممثل في فيلم دراما:

كريستيان بيل، "فورد ضد فيراري"

أنطونيو بانديراس، "الألم والمجد"

آدم درايفر، "قصة زواج"

خواكين فينيكس، "الجوكر"

جوناثان برايس "ذا تو بوبس"

أ ب

أفضل ممثل مساعد:

جو بيشي، "ذا أيريشمان"

آل باتشينو، "ذا أيريشمان"

آنثوني هوبكنز، "ذا تو بوبس"

توم هانكس، "يوم جميل في الحي"

وسيقام الحفل رقم 77 لجوائز غولدن غلوب في الخامس من يناير – كانون الثاني القادم.