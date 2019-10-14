عملاق النفط السعودي أرامكو ستطرح "قريبا جدا" للاكتتاب العام

أعلن رئيس مجلس إدارة عملاق النفط السعودي أرامكو الإثنين أن طرح الشركة للاكتتاب العام أصبح "قريبا جدا جدا".

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ياسر بن عثمان الرميَّان خلال مشاركته في المنتدى السعودي الروسي المنعقد في الرياض إن "الإعلان عن نية الإطلاق قريب جدا جدا".

وأكد الرميَّان الذي يشغل أيضا منصب محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي أن الطرح "سيكون أقرب مما تتخيلون"، واصفا عملاق النفط السعودي بأنها "أفضل شركة موجودة في العالم".

وكانت وكالة بلومبرغ أوردت أنه من المتوقع أن يمنح مجلس إدارة الشركة السعودية موافقته النهائية على المضي قدما في الخطة هذا الأسبوع.

وذكرت الوكالة أن أرامكو "تقوم بتسريع التحضير" للاكتتاب العام، مشيرة أنها تسعى أن يتم إدراج أسهمها في البورصة السعودية بحلول "تشرين الثاني/نوفمبر المقبل".

وأضافت بلومبرغ نقلا عن مصادر أنه قد يتم بيع "نحو 2 % من أرامكو، ما قد يجمع 40 مليار دولار".

وتعمل المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، على رفع أسعار الخام المتقلبة قبل طرح 5 بالمئة من أسهم أرامكو للاكتتاب العام الاولي، في عملية يتوقع أن تكون أكبر طرح للأسهم في العالم.

والهدف هو جمع مئة مليار دولار استناداً إلى قيمة الشركة التي تقدر بـ2 تريليون دولار، وهو رقم يشكك فيه المستثمرون في ظل انخفاض أسعار النفط.

ويعتبر كثيرون أن الفشل في الوصول إلى 2 تريليون دولار في تقدير قيمة أرامكو، كان السبب الرئيسي في تأجيل عملية طرح الأسهم التي كانت مقررة في 2018.

ويشكل طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام حجر أساس برنامج الإصلاحات الذي وضعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة والتخفيف من اعتماده على النفط.

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