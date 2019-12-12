محكمة بروكسل تلزم الحكومة بإعادة 10 أطفال بلجيكيين من سوريا

ألزمت محكمةٌ بلجيكية، حكومة البلاد، اليوم الخميس، بالعمل من أجل تسهيل جلب عشرة أطفال ولدوا في سوريا من آباء يحملون الجنسية البلجيكية وقاتلوا في صفوف تنظم "الدولة الإسلامية".

ووفق قرار محكمة بروكسل، فإن على الحكومة إحضار الأطفال العشرة الذين تتراوح أعمارهم بين سبعة أشهر وسبع سنوات إلى البلاد، في غضون ستة أسابيع من صدور القرار، وأشارت المحكمة إلى أن الأطفال هم الآن في مخيم الهول للاجئين في شمال شرق سوريا الخاضع للسيطرة الكردية.

وجاء في قرار المحكمة أنه إذا لم تلتزم الحكومة بتقديم المساعدة القنصلية والوثائق المطلوبة للأطفال، فسيتم تغريمها بمبلغ خمسة آلاف يورو عن كل طفل في كل يوم تأخير.

وتعليقاً على قرار المحكمة، قال وزير العدل البلجيكي، كون جينس، للإذاعة العامة: إن الحكومة مستعدة لاستعادة الأطفال طالما أنها لم تضطر إلى استقبال أمهاتهم كذلك.